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В Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы

Фото: в Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Во временно оккупированных Севастополе и Симферополе сегодня вечером, 10 декабря, были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. Одновременно с этим, взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае.

По информации ТАСС, в Севастополе были слышны звуки работы системы ПВО.

Ранее мы писали, что во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сегодня вечером, 10 декабря, прозвучало более десяти взрывов.

Кроме того, мэр Мелитополя заявил, что за уходящую неделю ВСУ на временно оккупированной части Запорожской области уничтожили около десяти баз и штабов оккупантов. Речь идет о сотнях, а скорее даже тысячах солдат российской армии, которые уже никогда не смогут воевать против Украины.

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СевастопольСимферопольВзрыв