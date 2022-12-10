В Севастополе и Симферополе прозвучали сильные взрывы

Во временно оккупированных Севастополе и Симферополе сегодня вечером, 10 декабря, были слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на социальные сети.

По словам очевидцев, громкий взрыв был слышен в районе аэропорта Севастополя. Одновременно с этим, взрыв в Симферополе был слышен в Саках и Бахчисарае.

По информации ТАСС, в Севастополе были слышны звуки работы системы ПВО.