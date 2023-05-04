У Севастополі в районі аеродрому "Бельбек" чути вибухи. Росіяни заявили про БПЛА

За його словами, близько 19:00 за місцевим часом, в районі аеродрому "Бельбек" спрацювало ППО. Там було помічено безпілотник.

"Жодні об'єкти не постраждали. Ситуація під контролем", - заявив Развожаєв.

Водночас місцеві Telegram-канали повідомляють, що в небі над містом було видно характерні сліди. Окрім цього жителі міста опублікували відео з характерним звуком вибуху.

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