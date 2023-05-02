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У Севастополі пролунав гучний вибух: окупанти говорять про роботу ППО

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Севастополь, Вівторок 02 травня 2023 19:03
У Севастополі пролунав гучний вибух: окупанти говорять про роботу ППО Ілюстративне фото: окупанти заявляють про роботу ППО у Севастополі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 2 травня, у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснюють інцидент "роботою ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

За його інформацією, дуже сильний вибух було чути у небі над центральною частиною Севастополя.

"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках ППДО (протипідводно-диверсійна оборона - ред.) та тренування наших систем ППО", - написав так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв.

Нагадаємо, в окупованому Криму сьогодні вдень уже повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони.

Також ми писали, що про роботу ППО у Криму було відомо і вчора, 1 травня.

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