ua ru
Чт, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Севастополі чули "гучні звуки". Окупанти говорять про профілактичну роботу

Новость на русском →
Севастополь, Четвер 04 травня 2023 19:23
У Севастополі чули "гучні звуки". Окупанти говорять про профілактичну роботу Фото: у Севастополі чули "гучні звуки" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі було чутно "гучні звуки". Окупаційна влада міста пояснила це тренуванням систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення та тренування наших систем ППО", - написав Развожаєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 2 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснили інцидент "роботою ППО".

Також раніше ми писали, про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупанти вибухи Севастопіль Крым ПВО Війна Росії проти України
NEWS
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
Зеленський пообіцяв погані новини для росіян: для цього я в Гаазі
DAILY
"Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ти сама цього хотіла". Чого бояться і про що мовчать жертви насильства російських військових