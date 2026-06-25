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У Севастополі раптово зникло світло: окупанти заявили про загрозу для всієї системи

08:44 25.06.2026 Чт
1 хв
Чому місто занурилось у темряву?
aimg Олена Чупровська
Фото: У Севастополі знову проблеми зі світлом (Getty Images)

У Севастополі раптово вимкнули світло - без графіка і без попередження для мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram призначеного окупантами так званого губернатора міста Михайла Развожаєва.

Чому вимкнули світло

За словами Развожаєва, обмеження запровадили через перевантаження електромереж за межами регіону.

"За командою диспетчера Чорноморського РДУ (філія АТ "СО ЄЕС") у Севастополі введено режим тимчасового обмеження електропостачання", - написав Развожаєв.

Мета - нібито не допустити аварії у всій енергосистемі.

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Графіка відключень немає

Розклад відключень за адресами поки що невідомий.

"Як тільки він з'явиться - його опублікують у каналі "Севастопольенерго"", - повідомив Развожаєв.

Мешканців закликали не вмикати потужні електроприлади.

Тим часом, після нічного авіаудару по Криму в кількох районах півострова пролунали гучні вибухи, повідомляє РБК-Україна. Що саме стало ціллю удару - уточнюється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо Криму, яка заінтригувала багатьох. Деталі своїх слів він не розкрив, але наголосив, що операція на півострові чітко прорахована, а Росія буде змушена обрати мир.

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СевастопольКрим