У Севастополі раптово зникло світло: окупанти заявили про загрозу для всієї системи

Тим часом, після нічного авіаудару по Криму в кількох районах півострова пролунали гучні вибухи, повідомляє РБК-Україна. Що саме стало ціллю удару - уточнюється.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зробив заяву щодо Криму, яка заінтригувала багатьох. Деталі своїх слів він не розкрив, але наголосив, що операція на півострові чітко прорахована, а Росія буде змушена обрати мир.