В Севастополе внезапно исчез свет: оккупанты заявили об угрозе для всей системы

Между тем после ночного авиаудара по Крыму в нескольких районах полуострова раздались громкие взрывы , сообщает РБК-Украина. Что именно стало целью удара - уточняется.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление относительно Крыма, которое заинтриговало многих. Детали своих слов он не раскрыл, но подчеркнул, что операция на полуострове четко просчитана, а Россия будет вынуждена избрать мир.