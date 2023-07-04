У Севастополі пролунав сильний вибух

Повідомляється, що сьогодні на полігоні Кара-Коба відбувається підрив боєприпасів часів Другої світової, знайдених у Гільзовій бухті.

При цьому місцевих мешканців сильно налякали вибухи. У пабліках писали, що їх було чути у різних частинах Севастополя.

Деякі жителі писали, що у них тремтіли вікна, а у машин спрацювала сигналізація.

Вибухи у Криму

Останнім часом у Криму та в інших областях України, які перебувають під окупацією РФ, почастішали вибухи. Зазвичай вони пов'язані з ударами по скупченнях російських військових, їхньої техніки, складах боєприпасів чи логістики.

Наприклад, наприкінці липня у Криму вкотре підірвали залізничні колії, зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

А 24 червня вибухи чули у кількох містах Криму.

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