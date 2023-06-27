У Криму знову підірвали залізницю

В окупованому російськими військами Криму знову підірвали залізничні колії. Відновлення триватиме кілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza .

За даними каналу, внаслідок підриву на перегоні "Петрово-Владиславівка" зі шляхів зійшов перший вагон вантажного поїзда.

При цьому постраждалих нема, на місці працюють співробітники окупаційної адміністрації.

Голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що "ремонтні роботи орієнтовно займуть від чотирьох до восьми годин".

Безпілотник у Криму

Також Telegram-канал Mash повідомив, що уламки безпілотника знайшли у полі під Джанкоєм у Криму - неподалік залізничної станції. Попередньо БПЛА було збито ППО. Під час падіння він вибухнув, на місці утворилася вирва. Ніхто не постраждав. Нині місце оточене.

Нагадаємо, останнім часом кількість диверсій на території Росії на окупованих територіях значно збільшилася. При цьому пошкодження залізничних колій входить до трійки найпопулярніших диверсій після підпалів військкоматів та підпалів релейних шаф на залізницях.

У червні залізницю в Криму підривали декілька разів, що затримувало рух потягів з боєприпасами. Окупований Крим також постійно атакують дрони.