У Севастополі пролунав потужний вибух

Повідомляється, що о 15:20 у північній частині Севастополя місцеві "чули звук далекого, але потужного вибуху".

Вибух також чули у місті Інкерман.

Нагадаємо, сьогодні окупанти повідомляли про проведення так званих "навчань" у Євпаторії.

Також додамо, що загарбники переміщують радянську техніку у Криму.

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