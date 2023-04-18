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У Севастополі пролунав потужний вибух

Ілюстративне фото: у Севастополі пролунав потужний вибух (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У тимчасово окупованому Севастополі пролунав потужний вибух у вівторок, 18 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Повідомляється, що о 15:20 у північній частині Севастополя місцеві "чули звук далекого, але потужного вибуху".

Вибух також чули у місті Інкерман.

Нагадаємо, сьогодні окупанти повідомляли про проведення так званих "навчань" у Євпаторії.

Також додамо, що загарбники переміщують радянську техніку у Криму.

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СевастопільКрымВибух