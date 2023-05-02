В Севастополе прогремел громкий взрыв: оккупанты говорят о работе ПВО

Сегодня, 2 мая, во временно оккупированном Севастополе прогремел громкий взрыв. Оккупанты объясняют инцидент "работой ППО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал .

По его информации, очень сильный взрыв был слышен в небе над центральной частью Севастополя.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках ППДО (противоподводно-диверсионная оборона - ред.) и тренировка наших систем ПВО", - написал так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.