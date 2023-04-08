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В Севастополі пролунав гучний вибух

Фото: в Севастополі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Слідом за Феодосією, в Севастополі також пролунав гучний вибух, схожий на артилерійський постріл.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Крим. Реалії.

"У Севастополі було чути гучний вибух, схожий на артилерійський постріл, повідомляє наш кореспондент", - пише видання.

Наразі інші подробиці вибуху не розкриваються.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Феодосії сьогодні також пролунали два вибухи. Пізніше так званий "голова" Криму Сергій Аксьонов заявив, що над містом було нібито збито українську ракету.

Зранку російські окупанти завдали удару по цивільному сектору в Оріхове та Гуляйполе Запорізької області. На жаль, є постраждалий серед цивільних.

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