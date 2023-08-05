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В Севастополе раздались звуки взрывов

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Севастополь, Суббота 05 августа 2023 21:19
В Севастополе раздались звуки взрывов Фото: в Севастополе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 5 августа, в оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крымский ветер".

Местные жители временно оккупированного Севастополя сообщают, что слышали взрывы.

Кроме того, по данным жителей, около 21:00 на военном аэродроме Новофедоровки была объявлена воздушная тревога.

Взрывы в Крыму

Напомним, в последнее время во временно оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. Часто они связаны с атаками бойцов Вооруженных сил Украины, которые избивают по местам сосредоточения россиян, их технике, а также складам с боеприпасами.

К примеру, вчера, 4 августа, вечером взрывы прогремели в поселке Гвардейское, в районе которого находится российская авиабаза.

Также ночью российский десантный корабль "Оленегорский горняк" был атакован в Черном море надводными дронами, из-за чего он получил серьезные повреждения.

При этом в июле на Крымском мосту раздались взрывы, в результате которых повреждено дорожное полотно. Как отмечали источники РБК-Украина в СБУ, это результат операции наших спецслужб - городов атаковали с помощью беспилотников.

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