UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі пролунали вибухи: що відомо

Фото: у Севастополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Севастополі вранці 30 грудня пролунали вибухи. За попередніми даними, над містом спрацювала система ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, у місті пролунав сильний вибух. Його чули одразу у кількох районах. Також від гучних звуків спрацювали сигналізації автомобілів.

Уточнюється, що під час вибуху над містом у небі знаходилися російська авіація, а в морі - ракетний корабель.

Нагадаємо, на початку тижня вибухи пролунали на російському аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. За даними української розвідки, там було пошкоджено російські літаки і не тільки.

Як раніше повідомили в Міноборони Росії, причиною вибухів нібито стало знищення українського безпілотника. При цьому там додавали, що через падіння уламків загинули троє військових.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВибух