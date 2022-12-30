В Севастополе прогремели взрывы: что известно

В Севастополе утром 30 декабря прогремели взрывы. По предварительным данным, над городом сработала система ПВО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
По информации местных жителей, в городе прозвучал мощный взрыв. Его слышали сразу в нескольких районах. Также от громких звуков сработали сигнализации автомобилей.
Уточняется, что во время взрыва в небе над городом находились российская авиация, а в море - ракетный корабль.
Напомним, в начале недели взрывы прогремели на российском аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. По данным украинской разведки, там были повреждены российские самолеты и не только.
Как ранее сообщили в Минобороны России, причиной взрывов якобы “стало уничтожение украинского беспилотника”. При этом там добавляли, что из-за падения осколков погибли трое военных.
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