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В Севастополі пролунали вибухи: окупанти заявляють про нібито навчання

Фото: в Севастополі пролунали вибухи (facebook com mod mil rus)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 14 травня, в Севастополі пролунали звуки вибухів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сьогодні, близько 20:00 у Севастопольській бухті було голосно. Місцеві жителі чули кулеметну стрілянину та пуски ракет.

Так званий "губернатор" регіону Михайло Развожаєв розповів, що це, нібито, "тренування ЧФ на Північному молу".

"Гучні звуки в місті - це флот проводить тренування бойових розрахунків на Північному молу і в Стрілецькій бухті. У місті все спокійно", - сказав він.

Нагадаємо, у четвер, 4 травня, жителі окупованого Севастополя чули звуки, схожі на вибухи. Окупаційна влада заявила про роботу ППО.

Також раніше ми писали, про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ.

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