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В Севастополе раздались взрывы: оккупанты заявляют о якобы обучении

Фото: в Севастополе раздались взрывы (facebook com mod mil rus)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 14 мая, в Севастополе раздались звуки взрывов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Крымский ветер".

Сегодня около 20:00 в Севастопольской бухте было громко. Местные жители слышали пулеметную стрельбу и пуски ракет.

Так называемый "губернатор" региона Михаил Развожаев рассказал, что это якобы "тренировка ЧФ на Северном молу".

"Громкие звуки в городе - это флот проводит тренировку боевых расчетов на Северном молу и в Стрелковой бухте. В городе все спокойно", - сказал он.

Напомним, в четверг, 4 мая, жители оккупированного Севастополя слышали звуки, подобные взрывам. Оккупационные власти заявили о работе ПВО.

Также ранее мы писали, о чем свидетельствуют взрывы в Крыму и на объектах в РФ.

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