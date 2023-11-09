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У Севастополі прогримів потужний вибух, у центрі міста чутно сирени швидкої допомоги

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Севастополі сьогодні, 9 листопада, пролунав звук вибуху. У центрі міста чути сирени швидкої допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням місцеві "Крим.Реалії", гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва та Міноборони РФ.

"У Севастополі було чути потужний вибух, від якого затремтіли шибки у вікнах", - ідеться в повідомленні.

Також зазначається, що в центральній частині міста чути сирени машин швидкої допомоги.

Версія окупантів

Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що нещодавно над морем на зовнішньому рейді російські військові нібито знищили повітряну ціль. 

"Відбувається контроль повітряної обстановки. Усі оперативні служби напоготові", - пише окупант. 

У Шойгу відзвітували про нібито збиту ракету

Російські пропагандисти з посиланням на Міноборони РФ відзвітували про нібито збиття ракети "Нептун". 

"Засоби ППО виявили і знищили українську ракету над Чорним морем біля узбережжя Кримського півострова", - написали окупанти. 

Вибухи у Криму

Останнім часом у Криму постійно лунають вибухи, епіцентром яких найчастіше стають місця базування та розміщення техніки окупантів.

Нагадаємо, вибухи лунали в тимчасово окупованому Севастополі і вночі, 24 жовтня. Як прокоментувала цю "бавовну" спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, результати "всіх потішать". Крім того, вони є частиною тактики ЗСУ щодо знищення потенціалу РФ.

Також нещодавно у Криму трапився черговий вибух. Він стався у районі ТЕЦ у Севастополі.

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