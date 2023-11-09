RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе прогремел мощный взрыв, в центре города слышны сирены скорой помощи

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Севастополе сегодня, 9 ноября, раздался звук взрыва. В центре города слышны сирены скорой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой местные "Крым.Реалии", гауляйтера Севастополя Михаила Развожаева и Минобороны РФ.

"В Севастополе был слышен мощный взрыв, от которого задрожали стекла в окнах", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в центральной части города слышны сирены машин скорой помощи.

Версия оккупантов

Гауляйтер оккупированного Севастополя Михаил Развожаев заявил, что недавно над морем на внешнем рейде российские военные якобы уничтожили воздушную цель. 

"Происходит контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове", - пишет оккупант.

У Шойгу отчитались о якобы сбитой ракете

Российские пропагандисты со ссылкой на Минобороны РФ отчитались о якобы сбитии ракеты "Нептун". 

"Средства ПВО обнаружили и уничтожили украинскую ракету над Черным морем у побережья Крымского полуострова", - написали оккупанты.

Взрывы в Крыму

В последнее время в Крыму постоянно раздаются взрывы, эпицентром которых чаще всего становятся места базирования и размещения техники оккупантов.

Напомним, взрывы раздавались во временно оккупированном Севастополе и ночью, 24 октября. Как прокомментировала эти "бавовны" спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, результаты "всех порадуют". Кроме того, они являются частью тактики ВСУ по уничтожению потенциала РФ.

Также недавно в Крыму произошел очередной взрыв. Он произошел в районе ТЭЦ в Севастополе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСевастопольКримВойна в Украине