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У Севастополі стався вибух у районі ТЕЦ (фото)

Україна, П'ятниця 03 листопада 2023 11:22
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У Севастополі стався вибух у районі ТЕЦ (фото) Фото: вибух у Севастополі 3 листопада стався у районі ТЕЦ 3 листопада (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у п'ятницю, 3 листопада, у Криму трапився черговий вибух. Він стався у районі ТЕЦ у Севастополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тelegram-канал "Кримський вітер".

"О 9.30 у Севастополі навпроти ТЕЦ, ймовірно, щось вибухнуло", - йдеться у повідомленні.

За даними Тelegram-каналу, в цьому місці розташовані промислові підприємства, зокрема асфальтовий завод.

Вибухи у Криму

Останнім часом у Криму постійно лунають вибухи, епіцентром яких найчастіше стають місця базування та розміщення техніки окупантів.

Нагадаємо, вибухи лунали в тимчасово окупованому Севастополі і вночі, 24 жовтня. Як прокоментувала цю "бавовну" спікер ОК "Південь" Наталія Гуменюк, результати їъ "всіх потішать". Крім того, вони є частиною тактики ЗСУ щодо знищення потенціалу РФ.

На день пізніше з'ясувалося, що ці вибухи були результатом ракетної атаки на військову частину біля селища Сахарна Головка. На території цієї частини розташовуються склади озброєння Чорноморського флоту РФ.

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