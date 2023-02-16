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У Севастополі працює ППО: окупанти заявляють про "атаку безпілотників"

Фото: у Севастополі вранці 16 лютого спрацювала система ППО (facebook.com/kpszsu)
Автор: Руслан Гаращенко

Російська окупаційна "влада" тимчасово окупованого Севастополя заявляє про "атаку безпілотників" і роботу ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.

"Ситуація наразі: збиті 2 БПЛА над морем. Наші сили та засоби ППО продовжують відбивати атаку", - написав він.

Також на тлі інформації про "атаку дронів" окупанти зупинили рух пасажирських катерів та порома. У зв'язку із цим на зупинках міста утворилися величезні черги.

Нагадаємо, 16 січня в Севастополі вранці 16 січня також спрацювала система ППО нібито через "атаку безпілотника".

Також ми писали, що в окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.

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