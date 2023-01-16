У Севастополі повідомляють про "атаку безпілотника": у місті чули вибухи
Фото: у Севастополі повідомляють про "атаку безпілотника" (Getty Images)
У Севастополі (тимчасово окупований Крим) зранку 16 січня спрацювала система ППО нібито через "атаку безпілотника".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення гауляйтера Севастополя Михайла Развожаєва.
"Знову атака безпілотників. Системи ППО збили БПЛА над морем до Бельбека", - написав він.
Тим часом у місцевих Telegram-каналах опублікували кадри нібито роботи систем протиповітряної оборони.
Нагадаємо, вчора ввечері в окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.
Також ми писали, що 3 січня у Джанкої в окупованому Криму було чути звуки вибухів, а в небі бачили сліди роботи ППО.
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