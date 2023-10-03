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У Севастополі повідомляють про вибухи, у місті оголосили повітряну тривогу

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Севастополі (Крим) сьогодні, 3 жовтня, пролунали звуки вибухів. У місті оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали, окупаційного "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва та Міноборони РФ.

"У Севастополі місцями лунають сирени повітряної тривоги, перед цим був вибух", - йдеться в повідомленні. 

Пізніше Развожаєв на своєму Telegram-каналі опублікував відео, яке оголосило про повітряну тривогу в окупованому Росією місті.

Також місцеві Telegram-канали повідомляють про нібито роботу ППО в регіоні, а також перекриття руху морського і наземного транспорту в місті. 

Заява Міноборони РФ

В оборонному відомстві Росії заявили про нібито знищення української ракети "Нептун" над північно-західною частиною акваторії Чорного моря біля узбережжя Кримського півострова.

Вибухи у Севастополі

Нагадаємо, що останнім часом у Севастополі, а також в інших містах окупованого Криму, лунають вибухи практично щодня.

Так, перед цим, 22 вересня, по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення зазнали 16 - серед них російські генерали.

Також повідомлялося, що 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

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