В Севастополі повідомляють про вибухи
В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи у п'ятницю, 24 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.
Місцеві жителів повідомляють, що у них тремтіли вікна.
Зокрема, голосний вибух пролунав у районі бухти Омега.
У Telegram-канали також повідомляють, що вибухи були чутні у зв'язку з тим, що "щось збивали з корабля".
РБК-Україна повідомляло, що вдень в Севастополі лунали звуки стрілянини в районі військового училища.
До того ж, кілька днів тому окупанти в Севастополі заявляли про атаку дронів.
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