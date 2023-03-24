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В Севастополе сообщают о взрывах

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Севастополь, Пятница 24 марта 2023 17:21
В Севастополе сообщают о взрывах Иллюстративное фото: в Севастополе сообщают о взрывах (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В оккупированном Севастополе сообщают о взрывах в пятницу, 24 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные жители сообщают, что у них дрожали окна.

В частности, громкий взрыв прозвучал в районе бухты Омега.

В Telegram-каналы также сообщают, что взрывы были слышны в связи с тем, что "что-то сбивали с корабля".

РБК-Украина сообщало, что днем в Севастополе раздавались звуки стрельбы в районе военного училища.

К тому же несколько дней назад оккупанты в Севастополе заявляли об атаке дронов.

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