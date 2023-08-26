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У Севастополі повідомляють про сильну пожежу в Козачій бухті

Севастополь, Субота 26 серпня 2023 21:01
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У Севастополі повідомляють про сильну пожежу в Козачій бухті Фото: в окупованому Севастополі сталась пожежа (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Севастополі повідомляють по велику пожежу в районі Козачої бухти. Горять нібито складські приміщення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крым.Реалии".

Російські окупаційні ЗМІ пишуть, що нібито "загорілися порожні складські приміщення". Однак, ця інформація наразі не підтверджена.

Управління російського МНС у Севастополі ситуацію не коментує.

Ситуація у Криму

Нагадаємо, останнім часом в окупованому Криму все частіше лунають вибухи. У більшості випадків вони пов'язані з успішними ударами наших захисників по накопиченню ворожих солдатів, техніки та складах з боєприпасами.

Учора, 23 серпня, українські військові змогли знищити зенітний ракетний комплекс С-400 біля села Оленівка у Криму.

При цьому сьогодні, 24 серпня, наші військові провели спецоперацію на півострові, під час якої вони ліквідували ворожих солдатів та знищили човни.

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