В Севастополе сообщают о сильном пожаре в Казачьей бухте

В оккупированном Севастополе сообщают о большом пожаре в районе Казачьей бухты. Горят якобы складские помещения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

Российские оккупационные СМИ пишут, что якобы "загорелись пустые складские помещения". Однако эта информация пока не подтверждена.

Управление российского МЧС в Севастополе ситуацию не комментирует.

Ситуация в Крыму

Напомним, в последнее время в оккупированном Крыму все чаще раздаются взрывы. В большинстве случаев они связаны с успешными ударами наших защитников по накоплению вражеских солдат, технике и складам с боеприпасами.

Вчера, 23 августа, украинские военные смогли уничтожить зенитный ракетный комплекс С-400 возле села Оленевка в Крыму.

При этом сегодня, 24 августа, наши военные провели спецоперацию на полуострове, во время которой они ликвидировали вражеских солдат и уничтожили лодки.

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