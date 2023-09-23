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Окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя до Росії

Севастополь, Субота 23 вересня 2023 17:14
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Окупанти планують вивезти музейні експонати з Севастополя до Росії Фото: окупанти у Криму планують вивезти вміст музеїв (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Росіяни під приводом евакуації населення можуть вивезти на територію РФ культурні цінності з музеїв Севастополя. Таке завдання окупаційна адміністрація поставила місцевим надзвичайникам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт так званого севастопольського МНС.

На сайті МНС виклали нагадування для рятувальників про те, що одне з їхніх завдань - евакуація не лише населення, а й культурних цінностей.

"Третє, найважливіше завдання цивільної оборони - евакуація населення, матеріальних і культурних цінностей в безпечні райони", - проінформовано на сайті.

Завдання полягає у плануванні, підготовці та проведенні евакуації, підготовці безпечних районів для розміщення населення, а також створенні та організації діяльності евакуаційних органів.

Обстановка у Севастополі

У Севастополі вже тиждень окупанти фіксують прильоти. Так, 22 вересня, удару завдали по штабу Чорноморського флоту. За повідомленнями ЗМІ, в атаці були задіяні три ракети Storm Shadow.

У цей момент у штабі проходила нарада і на ньому була присутня верхівка. Загинули дев'ятеро людей та постраждали 16 осіб, у тому числі й генерали РФ, заявив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов.

Також прильоти були в Інкермані. Там розташована нафтобаза Чорноморського флоту. За повідомленнями так званого "губернатора" Развожаєва, спрацювала ППО. Після вибуху зупинили рух морського транспорту та оголосили повітряну тривогу.

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