Оккупанты планируют вывезти музейные экспонаты из Севастополя в Россию

Россияне под предлогом эвакуации населения могут вывезти на территорию РФ культурные ценности из музеев Севастополя. Такую задачу оккупационная администрация поставила местным чрезвычайникам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт так называемого севастопольского МЧС .

На сайте МЧС выложили напоминание для спасателей, о том, что одно из их заданий - эвакуация не только населения, но и культурных ценностей.

"Третья, важнейшая, задача гражданской обороны - эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы",- проинформировано на сайте.

Задание заключается в планировании, подготовке и проведении эвакуации, подготовке безопасных районов для размещения населения, а также создании и организации деятельности эвакуационных органов.

Обстановка в Севастополе

В Севастополе уже неделю оккупанты фиксируют прилёты. Так, 22 сентября, удар нанесли по штабу Черноморского флота. По сообщениям СМИ, в атаке были задействованы три ракеты Storm Shadow.

В этот момент, в штабе проходило совещание и на нём присутствовала верхушка. Погибли девять человек и пострадали 16 человек, в том числе и генералы РФ, заявил руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов.

Также прилеты были в Инкермане. Там расположена нефтебаза Черноморского Флота. По сообщениям так называемого "губернатора" Развожаева, сработала ПВО. После взрыва остановили движение морского транспорта и объявили воздушную тревогу.