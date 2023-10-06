В Севастополі оголошували повітряну тривогу: "влада" заявляє про роботу ППО

В тимчасово окупованому Севастополі оголошували повітряну тривогу, "влада" заявляє про відбиття атаки повітряних цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

Близько 22:44 в місті почала лунати повітряна тривога, а пабліки пропагандистів повідомляли про нібито ракетну небезпеку. До того ж, по невідомій досі причині були знеструмлені райони Кореїз, Гаспра и Лівадія.

Пізніше Развожаєв заявив, що в місті відпрацювала система ППО.

"За попередніми даними, відбита атака повітряних цілей зі сторони моря", - заявив він, не надавши подробиць.

Вибухи у Севастополі

Нагадаємо, що останнім часом у Севастополі, а також в інших містах окупованого Криму, часто лунають вибухи.

Так, 22 вересня, по штабу Чорноморського флоту РФ було завдано ракетного удару. Пізніше в Управлінні стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ підтвердили, що за атакою стояли українські військові.

А керівник ГУР Кирило Буданов заявив, що внаслідок атаки на штаб ЧФ РФ у тимчасово окупованому Севастополі загинули щонайменше 9 людей, поранення зазнали 16 - серед них російські генерали.

Також повідомлялося, що 14 вересня вибухи пролунали в Євпаторії - там було знищено систему С-400 "Тріумф", яка коштує 1,2 млрд доларів.

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