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В Севастополе объявляли воздушную тревогу: "власть" заявляет о работе ПВО

Пятница 06 октября 2023 23:37
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В Севастополе объявляли воздушную тревогу: "власть" заявляет о работе ПВО Фото: в Крыму работало ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Во временно оккупированном Севастополе объявляли воздушную тревогу, "власть" заявляет об отражении атаки воздушных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

Около 22:44 в городе начала раздаваться воздушная тревога, а паблики пропагандистов сообщали о якобы ракетной опасности. К тому же, по неизвестной до сих пор причине были обесточены районы Кореиз, Гаспра и Ливадия.

Позже Развожаев заявил, что в городе отработала система ПВО.

"По предварительным данным, отражена атака воздушных целей со стороны моря", - заявил он, не предоставив подробностей.

Взрывы в Севастополе

Напомним, что в последнее время в Севастополе, а также в других городах оккупированного Крыма часто раздаются взрывы.

Так, 22 сентября, по штабу Черноморского флота РФ был нанесен ракетный удар. Позже в Управлении стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердили, что за атакой стояли украинские военные.

А руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки на штаб ЧФ РФ во временно оккупированном Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16 - среди них российские генералы.

Также сообщалось, что 14 сентября взрывы прогремели в Евпатории - там была уничтожена система С-400 "Триумф", которая стоит 1,2 млрд долларов.

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