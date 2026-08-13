У Севастополі "мінуснули" капітана 1 рангу: ЗМІ розкрили неочікувані деталі
13 серпня в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували одного з російських воєнних злочинців. Місцеві Telegram-канали стверджують, що йдеться про зрадника України Роберта Шагєєва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".
За словами очевидців, вибух прогримів на Столєтовському проспекті. Він був настільки гучним та потужним, що місцевим здалося, ніби в один із будинків врізався ударний дрон.
Мережею шириться інформація про те, що вибухівка була схована в урні для сміття.
У момент вибуху чоловік, на якого скоїли замах, разом із товаришем ішов сходами. Від отриманих травм він загинув на місці.
Очевидці розповідають, що бачили підозрілу жінку з рюкзаком, яка перебувала між будинками №28 та №30 і стежила за російським військовим.
Згодом Telegram-канал "Крымский ветер" опублікував інформацію про те, що загиблим може бути колишній командир українського підводного човна "Запоріжжя", капітан 1-го рангу Роберт Шагєєв.
Що важливо розуміти, що ще у 2014 році він зрадив присягу та перейшов на бік Росії. Однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.
Наразі відомо, що до загибелі Шагєєв був командиром екіпажу великого підводного човна у складі 4-ї бригади підводних човнів Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ.
"Наявні обґрунтовані підстави вважати, що особа (Шагєєв - ред.) причетна до безпосереднього виконання злочинних наказів щодо ведення бойових дій на морі та здійснення ракетних ударів (зокрема крилатими ракетами морського базування) з підводного човна по густонаселених містах, об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями", - пише про ліквідованого злочинця проєкт "Книга катів".
Оновлено о 13:48
Федеральна служба безпеки Росії офіційно підтвердила, що внаслідок вибуху в Севастополі загинув військовослужбовець Міноборони РФ.
У ФСБ також додали, що вже затримала жінку, яку підозрюють у підриві. Росіяни схиляються до версії, що вона діяла за завданням України.
Водночас Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що загиблим офіцером ВМФ дійсно був Роберт Шагєєв.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Загони Буданова" ліквідували пілотів елітного "Рубікону".
Також стало відомо, що на війні "мінуснули" ексгенерала СБУ Ляпкіна, який зрадив Україну і працював на ФСБ.