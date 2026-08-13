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У Севастополі "мінуснули" капітана 1 рангу: ЗМІ розкрили неочікувані деталі

13:26 13.08.2026 Чт
2 хв
Очевидці розповіли все, що бачили
aimg Юлія Капітонова
У Севастополі "мінуснули" капітана 1 рангу: ЗМІ розкрили неочікувані деталі Фото: У місті прогримів гучний вибух (росЗМІ)
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13 серпня в тимчасово окупованому Севастополі ліквідували одного з російських воєнних злочинців. Місцеві Telegram-канали стверджують, що йдеться про зрадника України Роберта Шагєєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Крымский ветер".

За словами очевидців, вибух прогримів на Столєтовському проспекті. Він був настільки гучним та потужним, що місцевим здалося, ніби в один із будинків врізався ударний дрон.

Мережею шириться інформація про те, що вибухівка була схована в урні для сміття.

У момент вибуху чоловік, на якого скоїли замах, разом із товаришем ішов сходами. Від отриманих травм він загинув на місці.

Очевидці розповідають, що бачили підозрілу жінку з рюкзаком, яка перебувала між будинками №28 та №30 і стежила за російським військовим.

Згодом Telegram-канал "Крымский ветер" опублікував інформацію про те, що загиблим може бути колишній командир українського підводного човна "Запоріжжя", капітан 1-го рангу Роберт Шагєєв.

Що важливо розуміти, що ще у 2014 році він зрадив присягу та перейшов на бік Росії. Однак офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Наразі відомо, що до загибелі Шагєєв був командиром екіпажу великого підводного човна у складі 4-ї бригади підводних човнів Новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту РФ.

"Наявні обґрунтовані підстави вважати, що особа (Шагєєв - ред.) причетна до безпосереднього виконання злочинних наказів щодо ведення бойових дій на морі та здійснення ракетних ударів (зокрема крилатими ракетами морського базування) з підводного човна по густонаселених містах, об’єктах енергетичної та цивільної інфраструктури, які не є військовими цілями", - пише про ліквідованого злочинця проєкт "Книга катів".

Оновлено о 13:48

Федеральна служба безпеки Росії офіційно підтвердила, що внаслідок вибуху в Севастополі загинув військовослужбовець Міноборони РФ.

У ФСБ також додали, що вже затримала жінку, яку підозрюють у підриві. Росіяни схиляються до версії, що вона діяла за завданням України.

Водночас Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ" повідомляє, що загиблим офіцером ВМФ дійсно був Роберт Шагєєв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Загони Буданова" ліквідували пілотів елітного "Рубікону".

Також стало відомо, що на війні "мінуснули" ексгенерала СБУ Ляпкіна, який зрадив Україну і працював на ФСБ.

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Севастополь Крим Вибух Війна Росії проти України
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