UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі міг підірватися ще один російський корабель: що відомо

Фото: У Севастополі міг підірватися російський корабель "Владимир Козицкий" (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Ще один російський корабель міг підірватися у Севастополі 26 жовтня. Йдеться про протимінний корабель проєкту 23040Г "Владимир Козицкий".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал "Кримський вітер".

За словами очевидців, російський корабель підірвався на зовнішньому рейді Севастопольської бухти. Перед цим він декілька днів курсував у тому районі. 

 

Повідомляється, що після вибуху з машинного відділення пішов дим. До корабля підігнали буксир та відтягнули його до Стрілецької бухти.

Варто зазначити, що корабель 23040Г "Владимир Козицкий" є новітньою розробкою РФ. Його задача - розвідка з метою виявлення морських мін. Катери такого типу при повній водотоннажності 192,7 т досягають 33 метри завдовжки і 6,8 метра завширшки. Вони оснащені двома потужними дизельними двигунами, дозволяють розвивати швидкість до 13 вузлів.

Нагадаємо, що ввечері 26 жовтня у мережі повідомляли про глухий вибух з вібрацією. Його чули жителі центру окупованого Севастополя та північної сторони.

Пошкодження кораблів поблизу Севастополя

Як ми повідомляли 13 жовтня у Севастополі чули вибухи. У мережі повідомили, що у Чорному морі підірвався малий ракетний корабель проєкту 21631 "Буян-М". Він є носієм крилатих ракет "Калібр".

РБК-Україна з посиланням на джерела в СБУ повідомило, що СБУ разом з ВМС атакували ворожий носій крилатих ракет "Буян" та корабель "Павел Державин" в Криму. Вони зробили це за допомогою дронів "Морський малюк" з експериментальним озброєнням.

Пізніше стало відомо, що російський корабель "Павел Державин" був двічі атакований українськими військовими.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКрымВибухВійна в Україні