У Севастополі лунали вибухи. Окупанти заявили, що відбили "атаку" на корабель

У Севастополі зранку 21 квітня лунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито відбили атаку на один з кораблів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії" та партизанський рух "Атеш".
Сьогодні зранку у Севастополі чули вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про відбиття "атаки" протикораблевої ракети на один з кораблів РФ у Севастополі.
За його словами, від уламків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".
При цьому партизанський рух "Атеш" заявили про "приліт" у Севастополі. За словами партизан, у росіян є втрати - декілька загиблих та багато поранених.
У мережі заявляють, що нібито у Севастополі було влучання у корабель, але партизани закликають не поспішати з висновками.
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Українські розвідники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Нагадаємо, в ніч на 17 квітня у Джанкої на півночі Криму пролунали вибухи. У мережі повідомили, що у районі військового аеродрому спалахнула потужна пожежа. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удар по Джанкою. За даними розвідки, внаслідок атаки були знищені засоби ППО росіян.
Що відомо про аеродром у Джанкої, які ще є аеродроми у Криму та що на них тримають росіяни - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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