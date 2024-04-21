У Севастополі лунали вибухи. Окупанти заявили, що відбили "атаку" на корабель

Сьогодні зранку у Севастополі чули вибухи. Гауляйтер Михайло Развожаєв заявив про відбиття "атаки" протикораблевої ракети на один з кораблів РФ у Севастополі.

За його словами, від уламків, що впали, сталося "невелике загоряння, яке оперативно ліквідували".

При цьому партизанський рух "Атеш" заявили про "приліт" у Севастополі. За словами партизан, у росіян є втрати - декілька загиблих та багато поранених.

У мережі заявляють, що нібито у Севастополі було влучання у корабель, але партизани закликають не поспішати з висновками.