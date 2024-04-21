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В Севастополе прогремели взрывы. Оккупанты заявили, что "отбили" атаку на корабль

Фото: в Севастополе 21 апреля раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Севастополе утром 21 апреля прогремели взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы отбили атаку на один из кораблей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" и партизанское движение "Атеш".

Сегодня с утра в Севастополе слышали взрывы. Гауляйтер Михаил Развожаев заявил об "отражении" атаки противокораблевой ракеты на один из кораблей РФ в Севастополе.

По его словам, от упавших обломков произошло "небольшое возгорание, которое оперативно ликвидировали".

При этом партизанское движение "Атеш" заявило о "прилете" в Севастополе. По словам партизан, у россиян есть потери - несколько погибших и много раненых.

В сети заявляют, что в Севастополе якобы было попадание в корабль, но партизаны призывают не спешить с выводами.

Ситуация в оккупированном Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Украинские разведчики уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, в ночь на 17 апреля в Джанкое на севере Крыма раздались взрывы. В сети сообщили, что в районе военного аэродрома вспыхнул мощный пожар. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил удар по Джанкое. По данным разведки, в результате атаки были уничтожены средства ПВО россиян.

Что известно об аэродроме в Джанкое, какие еще есть аэродромы в Крыму и что на них держат россияне - узнайте в материале РБК-Украина.

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СевастопольКрымВойна в УкраинеВзрывы