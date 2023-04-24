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У Севастополі чути вибухи. Окупантам привидились надводні безпілотники

Фото: вибухи лунають в окупованому Севастополі (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В тимчасово окупованому росіянами Севастополі пролунали вибухи.

Про це повідомив "губернатор" окупованого Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Повідомляється, що окупований росіянами півострів атакували надводні безпілотники. "Губернатор" Развожаєв зазначає, що російський флот відбиває атаку на зовнішньому рейді.

Раніше ми писали, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Нагадаємо, 23 квітня у тимчасово окупованому Криму чули гучні вибухи. Росіяни заявили про "роботу ППО".

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