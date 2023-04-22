У Криму чули гучні вибухи, окупанти заявляють про "роботу ППО"

У тимчасово окупованому Криму сьогодні чули гучні вибухи. Загарбники своєю чергою кажуть, що це нібито "відпрацювала ППО".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Відомо, що мешканці Ленінського району та найближчих районів чули гучні звуки.

"Попередньо двома виходами було збито ворожий об'єкт над Азовським морем. Мешканці найближчих районів чули гучні звуки. Руйнувань та постраждалих немає", - пишуть проросійські пабліки.

Тим часом так званий "голова" тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про "роботу ППО".

"У небі над Кримом відпрацювали сили ППО. Пошкоджень та постраждалих немає", - написав він.

Нагадаємо, що 20 квітня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали вибухи.

Додамо, що 19 квітня жителі тимчасово окупованого Криму чули постріли та звук пусків ракет.

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