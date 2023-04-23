Гуменюк про курортний сезон для росіян в Криму: Вони вже там награлися в пісочок

Росіянам, які звикли жити та відпочивати в окупованому Криму, варто звикати до звуків повітряної тривоги.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Думаю що до пляжів у них просто справи не дійдуть. Тому що вони вже там награлися в пісочок. На цьому їх ігри й закінчаться", - сказала вона.

Гуменюк нагадала, що на окупованих територіях майбутній сезон вже оголошено "сезоном бавовни, а не просто курорту".

"Тому до звуків повітряної тривоги їм необхідно звикати", - сказала вона.