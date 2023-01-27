У Севастополі чули вибух, схожий на роботу ППО

У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) у п'ятницю, 27 січня, було чутно вибух, схожий на роботу системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Крим.Реалії ".

При цьому зараз диму не видно. Причини звуків, схожих на вибух, також поки що невідомі.

За словами очевидців, віддалений звук вибуху чули над центральною частиною міста.

Нагадаємо, раніше у президента України заявили, що наступальні дії ЗСУ вже наближаються до дільниці "сухопутного коридору" до Криму. Наразі він знаходиться на лінії вогню.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.

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