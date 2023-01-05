У Зеленського заявили, що "сухопутний коридор" до Криму вже на лінії вогню ЗСУ

Наступальні дії ЗСУ вже наближаються до ділянки "сухопутного коридору" до Криму. Наразі він знаходиться на лінії вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника постійного представника президента України у Криму Дениса Чистікова в ефірі телеканалу FREEДОМ .

Сьогодні, 5 грудня, Чистіков розповів, що місцеві перевізники відмовляються користуватися так званим "сухопутним коридором" до Криму, адже він перебуває на лінії вогню.

"Наступальні дії ЗСУ наближаються до "сухопутного коридора", він уже перебуває на лінії вогню. Цивільні перевізники, які доставляли паливо, продукти харчування через "сухопутний коридор", відмовляються від цього маршруту", - заявив він.

Заступник також додав, що через це на території тимчасово окупованого Криму зростають ціни на паливо, медикаменти, харчові продукти.

До того ж Чистіков розповів, що окупанти наразі розуміють, що Кримський міст – ненадійний і може перебувати на лінії зіткнення ЗСУ.