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У Севастополі чули вибух, схожий на роботу ППО

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Севастополь, П'ятниця 27 січня 2023 12:40
У Севастополі чули вибух, схожий на роботу ППО Фото: у Севастополі чули вибух, схожий на роботу ППО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У тимчасово окупованому Севастополі (Крим) у п'ятницю, 27 січня, було чутно вибух, схожий на роботу системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За словами очевидців, віддалений звук вибуху чули над центральною частиною міста.

При цьому зараз диму не видно. Причини звуків, схожих на вибух, також поки що невідомі.

Нагадаємо, раніше у президента України заявили, що наступальні дії ЗСУ вже наближаються до дільниці "сухопутного коридору" до Криму. Наразі він знаходиться на лінії вогню.

Також ми писали, що у тимчасово окупованому Севастополі ввечері 15 січня пролунала серія вибухів.

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