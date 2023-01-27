ua ru
Пт, 27 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Севастополе слышали взрыв, похожий на работу ПВО

Новина українською →
Севастополь, Пятница 27 января 2023 12:40
В Севастополе слышали взрыв, похожий на работу ПВО Фото: в Севастополе слышали взрыв, похожий на работу ПВО (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) в пятницу, 27 января, был слышен взрыв, похожий на работу системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По словам очевидцев, удаленный звук взрыва слышали над центральной частью города.

При этом в настоящий момент дыма не видно. Причины звуков, похожих на взрыв, также пока неизвестны.

Напомним, ранее у президента Украины заявили, что наступательные действия ВСУ уже приближаются к участку "сухопутного коридора" к Крыму. Сейчас он находится на линии огня.

Также мы писали, что во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Крим Севастополь Взрыв
NEWS
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
Бои за Угледар. Череватый опроверг "успехи" оккупантов и назвал их цели
DAILY
Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Александр Завитневич: Российские генералы повели солдат на смерть, они поверили телевизору