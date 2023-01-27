В Севастополе слышали взрыв, похожий на работу ПВО

Во временно оккупированном Севастополе (Крым) в пятницу, 27 января, был слышен взрыв, похожий на работу системы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Крым.Реалии ".

При этом в настоящий момент дыма не видно. Причины звуков, похожих на взрыв, также пока неизвестны.

По словам очевидцев, удаленный звук взрыва слышали над центральной частью города.

Напомним, ранее у президента Украины заявили, что наступательные действия ВСУ уже приближаются к участку "сухопутного коридора" к Крыму. Сейчас он находится на линии огня.

Также мы писали, что во временно оккупированном Севастополе вечером 15 января прогремела серия взрывов.

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