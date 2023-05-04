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У Севастополі чули "гучні звуки". Окупанти говорять про профілактичну роботу

Фото: у Севастополі чули "гучні звуки" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У четвер, 4 травня, у тимчасово окупованому Севастополі було чутно "гучні звуки". Окупаційна влада міста пояснила це тренуванням систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram так званого "губернатора" Севастополя Михайла Развожаєва.

"Гучні звуки в центрі міста - це профілактична робота в рамках протипідводно-диверсійного забезпечення та тренування наших систем ППО", - написав Развожаєв.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що 2 травня у тимчасово окупованому Севастополі пролунав гучний вибух. Окупанти пояснили інцидент "роботою ППО".

Також раніше ми писали, про що свідчать вибухи в Криму та на об'єктах у РФ.

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