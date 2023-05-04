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В Севастополе слышали "громкие звуки". Оккупанты говорят о профилактической работе

Фото: в Севастополе слышали "громкие звуки" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 4 мая, во временно оккупированном Севастополе были слышны "громкие звуки". Оккупационные власти города объяснили это тренировкой систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram так называемого "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева.

"Громкие звуки в центре города - это профилактическая работа в рамках противоподводно-диверсионного обеспечения и тренировки наших систем ПВО", - написал Развожаев.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 2 мая во временно оккупированном Севастополе раздался громкий взрыв. Оккупанты объяснили инцидент "работой ПВО".

Также ранее мы писали, о чем говорят взрывы в Крыму и на объектах в РФ.

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