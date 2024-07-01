У Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - АТЕШ
У тимчасово окупованому Севастополі 810 бригада морської піхоти Росії підвищила рівень бойової готовності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".
Як повідомляють агенти "АТЕШ", на базі 810 бригади морської піхоти, яка розташована в Севастополі, підвищили рівень бойової готовності. По периметру постійно курсують військові та стежать за всіма підозрілими людьми.
Координати: 44.564272, 33.417195 810
"Усе це свідчить про панічні настрої, страх і розуміння того, що дуже скоро усім, хто перебуває там, доведеться тікати. А ось чи багато хто встигне це зробити - велике питання!", - зазначили партизани.
Фото: у Севастополі 810 бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності (t.me/atesh_ua)
Удар по Севастополю 23 червня
Нагадаємо, 23 червня у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО.
Росіяни заявили, що нібито "відбили атаку, але на пляжі у Севастополі впали уламки". Пізніше окупаційна влада повідомила про те, що в результаті атаки було "5 вбитих і понад 100 поранених".
Водночас пропагандистські пабліки писали, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.
Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що українські захисники не били по пляжу у Криму, як про це заявляють росіяни. Оскільки якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше.
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