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У Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - АТЕШ

Севастополь, Понеділок 01 липня 2024 22:42
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У Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - АТЕШ Фото: у Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Севастополі 810 бригада морської піхоти Росії підвищила рівень бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомляють агенти "АТЕШ", на базі 810 бригади морської піхоти, яка розташована в Севастополі, підвищили рівень бойової готовності. По периметру постійно курсують військові та стежать за всіма підозрілими людьми.

Координати: 44.564272, 33.417195 810

"Усе це свідчить про панічні настрої, страх і розуміння того, що дуже скоро усім, хто перебуває там, доведеться тікати. А ось чи багато хто встигне це зробити - велике питання!", - зазначили партизани.

Фото: у Севастополі 810 бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності (t.me/atesh_ua)

Удар по Севастополю 23 червня

Нагадаємо, 23 червня у декількох містах тимчасового окупованого Криму пролунали потужні вибухи. "Губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про "атаку" та нібито роботу ППО.

Росіяни заявили, що нібито "відбили атаку, але на пляжі у Севастополі впали уламки". Пізніше окупаційна влада повідомила про те, що в результаті атаки було "5 вбитих і понад 100 поранених".

Водночас пропагандистські пабліки писали, що Крим нібито атакували ракетами ATACMS.

Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук наголосив, що українські захисники не били по пляжу у Криму, як про це заявляють росіяни. Оскільки якби це була цілеспрямована атака, то жертв було б значно більше.

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