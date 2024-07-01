У Севастополі бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - АТЕШ

У тимчасово окупованому Севастополі 810 бригада морської піхоти Росії підвищила рівень бойової готовності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram партизанського руху "АТЕШ".

Як повідомляють агенти "АТЕШ", на базі 810 бригади морської піхоти, яка розташована в Севастополі, підвищили рівень бойової готовності. По периметру постійно курсують військові та стежать за всіма підозрілими людьми. Координати: 44.564272, 33.417195 810 "Усе це свідчить про панічні настрої, страх і розуміння того, що дуже скоро усім, хто перебуває там, доведеться тікати. А ось чи багато хто встигне це зробити - велике питання!", - зазначили партизани. Фото: у Севастополі 810 бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності (t.me/atesh_ua)