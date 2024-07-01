В Севастополе бригада морской пехоты РФ повысила уровень боевой готовности, - АТЕШ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram партизанского движения "АТЕШ".

"Все это свидетельствует о панических настроениях, страхе и понимании того, что очень скоро всем находящимся там придется бежать. А вот многие ли успеют это сделать - большой вопрос!", - отметили партизаны.

Как сообщают агенты "АТЕШ", на базе 810 бригады морской пехоты, расположенной в Севастополе, повысили уровень боевой готовности. По периметру постоянно курсируют военные и следят за всеми подозрительными людьми.

Удар по Севастополю 23 июня

Напомним, 23 июня в нескольких городах временного оккупированного Крыма раздались мощные взрывы. "Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил об "атаке" и якобы работе ПВО.

Россияне заявили, что якобы "отбили атаку, но на пляже в Севастополе упали обломки". Позже оккупационные власти сообщили о том, что в результате атаки было "5 убитых и более 100 раненых".

В то же время, пропагандистские паблики писали, что Крым якобы атаковали ракетами ATACMS.

Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что украинские защитники не били по пляжу в Крыму, как об этом заявляют россияне. Поскольку если бы это была целенаправленная атака, то жертв было бы гораздо больше.

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