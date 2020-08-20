Под Севастополем произошел пожар со взрывом в многоэтажке, есть погибший

В многоквартирном жилом доме в поселке Кача, что возле аннексированного Севастополя, произошел взрыв газового баллона. Эвакуировали 46 человек, 12 из которых - дети.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

После взрыва в пятиэтажном доме произошел пожар. Он вспыхнул в квартире на площади 60 квадратных метров. На балконе этого дома хранились газовые баллоны.

Также "Крыминформ" пишет, что в результате взрыва погиб один человек.

Российский ТАСС также информирует, что севастопольские спасатели сообщили о пострадавших и погибших в результате этого происшествия.

Напомним, в Харьковской области произошел пожар на складе где хранились резиновые изделия.

Кроме того, в Днепре на территории одного из предприятий в одноэтажном складском здании произошел пожар.

Добавим, во Львове произошел пожар в производственном здании, к тушению которого был привлечен пожарный поезд, существовала угроза взрыва газа.