UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Севастополе на российские подлодки загружают крылатые ракеты, - СМИ

Фото: Россия загружает ракеты на подлодки в Южной бухте Севастополя (krymr.com)
Автор: Наталья Юрченко

В Южной бухте Севастополя проходит погрузка крылатых ракет типа "Калибр" на российские подводные лодки. Дальность полета данных ракет составляет 1400 км.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

По данным корреспондентов, у причалов находятся две подлодки проекта "Варшавянка". Также в бухту прибыли два портовых буксира, которые притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

В то же время на восточном берегу, рядом с причалами, стоят два длинномерных "Камаза", в которых, по данным журналистов, видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России есть шесть подлодок проекта "Варшавянка". Они вооружены четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Для поражения наземных целей используются ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, а стартовая масса - 1770 кг.

Ранее мы уже сообщали, что, по данным Минобороны, Россия сосредоточила в Черном море два ракетных носителя. За один раз они могут выпустить до 16 ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
СевастопольКрымВойна России против Украины