В Севастополе на российские подлодки загружают крылатые ракеты, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" .

По данным корреспондентов, у причалов находятся две подлодки проекта "Варшавянка". Также в бухту прибыли два портовых буксира, которые притащили самоходный плавучий кран СПК-46150.

В то же время на восточном берегу, рядом с причалами, стоят два длинномерных "Камаза", в которых, по данным журналистов, видны транспортно-пусковые контейнеры с ракетами.

Всего в составе Черноморского флота России есть шесть подлодок проекта "Варшавянка". Они вооружены четырьмя крылатыми ракетами "Калибр". Для поражения наземных целей используются ракеты с номенклатурой 3М14К. Их диаметр 533 мм, длина 6,20 м, а стартовая масса - 1770 кг.