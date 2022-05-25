Россия держит в Черном море два корабля с ракетами "Калибр"

Россия разместила в Черном море два носителя с крылатыми ракетами "Калибр". Их суммарный залп может составлять до 16 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Кроме того, в районе острове Змеиный пять российских катеров и судов провели поисковую операцию. С помощью самоходного плавучего крана они подняли на поверхность обломки десантного катера "Серна" и катера типа "Раптор", которые были уничтожены украинскими защитниками.

По словам спикера Минобороны Александра Мотузяника, вражеские корабли находятся в полной готовности.

Ранее мы сообщали, что в начале мая Россия держала в Черном море семь носителей с суммарным залпом до 50 ракет.

Также стоит отметить, что оккупанты не оставляют планов по укреплению на острове Змеиный. Пока российской армии мешал шторм.

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