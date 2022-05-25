RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Севастополі на російські підводні човни завантажують крилаті ракети, - ЗМІ

Фото: Росія завантажує ракети на підводні човни в Південній бухті Севастополя (krymr.com)
Автор: Наталія Юрченко

У Південній бухті Севастополя проходить завантаження крилатих ракет типу "Калібр" на російські підводні човни. Дальність польоту даних ракет становить 1400 км.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалії".

За даними кореспондентів, біля причалів знаходяться два підводні човни проекту "Варшав'янка". Також в бухту прибули два портових буксири, які притягли самохідний плавучий кран СПК-46150.

Водночас на східному березі, поруч з причалами, стоять два довгомірних "Камази", в яких, за даними журналістів, видно транспортно-пускові контейнери з ракетами.

Всього у складі Чорноморського флоту Росії є шість підводних човнів проекту "Варшав'янка". Вони озброєні чотирма крилатими ракетами "Калібр". Для ураження наземних цілей використовуються ракети з номенклатурою 3М14К. Їх діаметр 533 мм, довжина 6,20 м, а стартова маса - 1770 кг.

Раніше ми вже повідомляли, що, за даними Міноборони, Росія зосередила в Чорному морі два ракетні носії. За один раз вони можуть випустити до 16 ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СевастопільКримВійна Росії проти України