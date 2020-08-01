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В Севастополе автомобиль въехал в автобус, более 10 пострадавших

Севастополь, Суббота 01 августа 2020 21:06
В Севастополе автомобиль въехал в автобус, более 10 пострадавших
Фото: знак ДТП (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Водитель легкового автомобиля был пьян

В оккупированном Россией Севастополе в субботу, 1 августа, произошло столкновение легкового автомобиля Mercedes с автобусом. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 14 человек.

Об этом сообщает российское агентство "ТАСС".

В оккупационной полиции говорят, что водитель легкового автомобиля был пьян в момент совершения ДТП. На водителя Mercedes составили административный протокол, его планируют лишить водительских прав.

Среди пострадавших в результате аварии 8 взрослых и шестеро детей, находившихся в обоих транспортных средствах. Жизни пострадавших сейчас ничего не угрожает. Детей отпустили домой после осмотра медиками.

Напомним, 31 июля в оккупированном Крыму произошла авария с маршрутным микроавтобусом; в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком погибли 8 человек, еще 7 - получили ранения.

Кроме того 1 августа в Запорожской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик; в результате аварии погибли 4 человека.

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